ゴンチャ ジャパンは2025年9月25日、期間限定「秋焙煎ほうじ茶」2種を全国の約200店舗で発売する。ラインアップは、焙じ茶に黒糖シロップとミルクフォームをあわせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と、ストレートに焙じ茶の魅力を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」の2種。販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なる。〈「秋焙煎ほうじ茶」2種概要〉香ばしさと深みのある味わいの焙じ茶は、ゴンチャのレギュラーメ