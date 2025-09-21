デカッ！トヨタ「 8人乗りSUV」に反響多数トヨタの北米法人は、2025年7月22日にフルサイズSUV「セコイア」の2026年モデルを発表しました。力強さと快適性を兼ね備えた新モデルに、注目が集まっています。内装のデザインがとにかくカッコイイ…！【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“8人乗り”SUV」です！ 画像で見る（75枚）セコイアは、北米市場を中心に展開される3列シートの大型SUV。初代は2000年に登場し、現行型