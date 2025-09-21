Ｊ１町田は２１日、東京・町田市内で京都戦（２３日・サンガＳ）へ向けて非公開で調整した。京都は２０日の清水戦（０●１）で敗北。相手が中２日で来るのに対して、町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）初戦のＦＣソウル戦から中６日と、コンディション面で有利になる。しかし黒田剛監督は「メンバーも多少変わってくるだろうし、（清水戦で出場停止だった）エリアスがいるか、いないかによって全然違う。