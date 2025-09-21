◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人は田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて、中日・大野雄大投手との同学年対決で先発。巨人が初回に２点を先制したが２本の本塁打で中日に逆転され、５回まで７５球で３安打３失点。巨人は初回、１番の丸佳浩外野手が中前打で出塁すると、キャベッジ外野手が左前打、泉口友汰内野手が右前打で続き無死満塁とチャンスをつかみ、岡本和真内野手が右中間を