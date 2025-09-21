阪神の茨木秀俊投手（21）と豊田寛外野手（28）が21日、神宮遠征中の1軍に合流した。茨木は今季、上半身のコンディショニング不良により、出遅れたが、ウエスタンで6試合に登板し、1勝3敗。出場選手登録されれば、今季初昇格。豊田は今季1軍で32試合に出場、打率・236、4打点で9月10日に登録抹消されていた。1軍からは楠本と椎葉が外れている。