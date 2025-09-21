最終日、ウイニングパットを決めガッツポーズする神谷そら。通算13アンダーで優勝＝新南愛知CC住友生命レディース東海クラシック最終日（21日・愛知県新南愛知CC＝6600ヤード、パー72）首位タイから出た神谷そらが6バーディー、3ボギーの69で回り、通算13アンダーの203で5月以来となる今季2勝目を挙げた。通算4勝で優勝賞金は1800万円。前日首位に並んでいたイ・ミニョン（韓国）が1打差の2位。年間ポイントランキングでトップ