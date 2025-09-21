閉幕まで1か月を切った大阪・関西万博。今回は、開幕から人気を集める「クウェートパビリオン」をご紹介します。東ゲート近くのエンパワーリングゾーンに位置し、真っ白な翼を広げたような外観は「開かれた心」と「未来へ進む力」を象徴。テーマは「先見の明かり」で、来場者を大きく迎え入れているように感じられます。 大人気！クウェートパビリオン 初めの導入シアターでは、丸