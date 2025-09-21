私・カナエ（26）の職場は、私語することにあまり厳しくない職場で、みんなで和気あいあいと楽しんで働いています。そんな雰囲気に水を差すのが山田（40代）さん。とにかく旦那さんの悪口しか言いません。どんな話でも旦那さんの悪口と結びつけてしまうのです。いつもは大人しく話を聞きますが、この日は私の新婚旅行にまでケチをつけられたように感じ、ついイラっとして「どうして離婚しないんですか？」と突っ込みを入れてしまっ