＜山陽新聞レディース最終日◇21日◇東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ（岡山県）◇6423ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出たプロ2年目の21歳・吉澤柚月が8バーディ・ボギーなしの「64」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、うれしいステップ初優勝を果たした。【写真】注目ルーキーたちが髪をほどきましたトータル14アンダー・2位タイに皆吉愛寿香、ともにルー