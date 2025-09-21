＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーは、石川遼、金谷拓実がトータル17アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番ホール繰り返し）へと持ち込まれている。【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました首位と3打差から出た石川は、5バーディ・1ボギーとスコアを4つ伸ばし単独首位に立っていたが、最終組の金谷が17番ホールで