¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£¸ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£±Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÅìËë²¼£´£±ËçÌÜ¤ÎÆÁÇ·ÉðÂ¢¡Ê£²£µ¡Ë¡áÉðÂ¢Àî¡á¤¬À¶¿å³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢Ìµ½ý£´Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£À¶¿å³¤¤Ï£³¾¡£±ÇÔ¡£ºÇ½é¤ÎÁêËÐ¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ç°ìËÜÇØÉé¤¤¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Êª¸À¤¤¤ÎËö¤ËÆ±ÂÎ¤Ç¼è¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¤òº¹¤·¤Æ´ó¤ê¿Ê¤ß¡¢¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÇ´¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢°ú¤­ÅÝ¤¹¤è¤¦¤Ê²¼¼êÅê¤²¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ëë²¼¤Ç