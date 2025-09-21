新潟県上越市の県道上で普通乗用車を無免許で運転したとして、農業の男が逮捕されました。道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されたのは、上越市島田下新田に住む農業の男(25)です。警察によりますと男は9月18日午後4時半前、上越市の県道上越飯山線を無免許で運転しました。同地区内で警戒していた警察官が男に職務質問をしたところ、無免許であることが発覚し、現行犯逮捕に至りました。男は今年2月に、普通自動車の運転免