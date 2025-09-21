ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（２７）が２０日（日本時間２１日）のドジャース戦に「６番・中堅」で先発出場しマルチ安打を記録。朝鮮日報は「８試合のスランプを脱した」と題した記事を更新しスター選手のここまでを詳報した。イ・ジョンフはこの日の試合で４打数２安打を記録。直近７試合で２０打数無安打と不振に苦しんでいたが、３日に３安打を記録したダイヤモンドバックス戦以来９試合のぶりの複数安打もマークする