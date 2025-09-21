メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で「飛騨リンゴ」の収穫が行われています。 高山市久々野町には25軒ほどの果樹園があり、この季節は「つがる」の収穫が始まっています。 たわわに実ったリンゴを果樹園のスタッフがひとつひとつ収穫しています。 猛暑だった今年は、最近になって気温が20度を下回るようになり、色づきも良くなってきました。 今年の「つがる」は例年よりも少し小さめですが甘みは十分だとい