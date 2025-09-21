21日午前、北九州市小倉北区で酒を飲んで車を運転したとして、佐賀県鳥栖市の53歳の無職の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、21日午前10時ごろ、北九州市小倉北区片野でふらつきながら走行する乗用車を、パトロール中の警察官が発見し、停止を求めました。運転していた男から酒の臭いがしたため、男の呼気を調べたところ、基準値の6倍近いアルコールが検出され、警察は、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮