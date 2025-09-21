京都丹後鉄道の宮津―峰山間開業100周年を祝う式典。右から2人目は京丹後市の中山泰市長＝21日午前、京都府京丹後市京都・兵庫両府県の日本海側を結ぶ京都丹後鉄道の宮津―峰山間開業100周年を祝う式典が21日、京丹後市の峰山駅で開かれた。市などは、歴史を振り返る事業を通じ利用促進を目指している。中山泰市長は式典で「人と地域の発展を支えてくれたこの100年間、鉄道と駅舎には感謝したい。これからもレールの上を走り続