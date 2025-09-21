◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが3回、レイエス選手のタイムリーと郡司裕也選手の2ランで得点を追加。3回を終えてロッテ相手に5点リードとしています。初回には1アウト1塁の好機から、水谷瞬選手の2ランで先制に成功していた日本ハム。2回は無得点とされるも、3回には相手のエラーも絡み1アウト2塁の好機をつかみ、レイエス選手のタイムリーで1点を追加しました。さらに続く2ア