都内最大級のアウトレット複合商業施設「グランベリーパーク」では、今秋にリニューアル第3弾として、新たに13店舗をオープンおよび移転リニューアルします。昨秋と今春に行われた計36店舗の刷新に続くもので、これにより約1年間で合計49店舗が生まれ変わります。今回のリニューアルでは、イタリアのレザーグッズブランド「ボナベンチュラ」が日本初となるアウトレット店舗出店するほか、「ラコステ」などが移転リニューアルします