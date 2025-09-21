本来、健康になるために行う「ダイエット」も、行き過ぎると体が悲鳴を上げてしまいます。摂食障害で体重が30kgを切り、半年間の入院・治療することになった三輪さんに、摂食障害になった経緯や当時の治療について話を聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年2月取材。 体験者プロフィール：三輪 春弥 1996年生まれ・女性。石川県在住。2011年に「摂食障害(拒食症)」と診断され