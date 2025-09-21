黒い下痢を催した時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「下痢が黒い」原因はご存知ですか？考えられる病気や対処法を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病