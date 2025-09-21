新潟県胎内市で21日午前、住宅を焼く火災がありました。住人の女性1人が軽いやけどを負い病院で手当てを受けています。 21日午前11時すぎ、胎内市東本町の住民から「物置から火が出ている」と消防に通報がありました。現場はJR中条駅から1kmほど離れた県立中条高校近くの住宅街にある高床式3階建ての住宅で、消防車10台が出動して消火活動にあたり、約2時間後に鎮火しました。 現場からこの住宅に住む60代女性が救急搬送され