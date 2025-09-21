6人組アイドルグループ「紫陽花は降らない」（通称・あじふらい）の颯詩音（はやて・しおん）がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。できないことが多くても、自分を否定しなかった。その揺るぎない自己肯定感の先に、今の彼女の姿がある。（「推し面」取材班）小学4年の頃、テレビで見た欅坂46のデビューがすべての始まりだった。「サイレントマジョリティー」が放つ、自分らしい生き方を肯定する世界観が心を貫いた