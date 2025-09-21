俳優の生瀬勝久（64）が21日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。芸能界に入るきっかけとなった憧れの俳優を明かした。この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演となった。2人は2011年から演劇ユニット「竹生企画」を組んでいる。兼近が「ここはどういったご関係なんですか？