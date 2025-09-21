【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】みんなかわいい！全員が笑顔になる始球式前日の試合で現役最後の登板を終えたドジャースのカーショウ一家による始球式が行われ、山本由伸投手も捕手役として参加した。この試合は、ドジャース一筋18年、通算222勝を挙げたカーショウのボブルヘッドデーだった。その一環として行われたセレモニアルピッチで、ピッチャーを務めたのはカーシ