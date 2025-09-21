【モデルプレス＝2025/09/21】女優の長澤まさみが21日、都内で行われた映画『おーい、応為』（10月17日公開）の完成披露上映会舞台挨拶に、共演のKing & Princeの高橋海⼈（※「高」は正式には「はしごだか」）、永瀬正敏、⼤⾕亮平、メガホンをとった⼤森⽴嗣監督とともに登壇。極めたいことを明かした。【写真】長澤まさみ、色気あふれる和装姿◆長澤まさみ、シックな着物姿で登場主人公の葛