◇パ・リーグ楽天―西武（2025年9月21日楽天モバイル）西武のドラフト2位・渡部聖弥がシーズン100安打に王手を懸けた。2回1死で中前打を放って先制点をお膳立て。3回1死一塁での右前打に続き、5回には先頭打者で中前打。1死後に源田の中犠飛で5点目のホームを踏んだ。この時点で今月17日のソフトバンク戦以来となる今季8度目の猛打賞。シーズン99安打として100安打に王手を懸けた。新人ではロッテ・西川、楽天・宗山