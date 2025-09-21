クマ市街地に出没したクマを自治体判断で駆除する「緊急銃猟」について、北海道の179市町村を対象にした共同通信の調査で「態勢が整っている」としたのが9自治体で、回答した自治体の5.4％にとどまることが21日、分かった。環境省のガイドライン公表から2カ月足らずでの制度開始に、自治体の態勢が追いついていない現状が明らかになった。ハンターが発砲に伴う刑事、行政責任を問われるとの懸念を踏まえ、北海道猟友会は現場の