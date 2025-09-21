◇ナ・リーグドジャース7―5ジャイアンツ（2025年9月20日ロサンゼルス）ドジャースのマイケル・コンフォート外野手（32）が20日（日本時間21日）、本拠でのジャイアンツ戦に「8番・左翼」で先発出場。今月2度目の1試合3安打をマークするなど1打点1得点と活躍。ナ・リーグ西地区首位のチームは逆転勝利で4連勝とし、地区優勝マジックを3とした。最短で22日（同23日）に地区4連覇が決まる。今季の大半が打率1割台だったコ