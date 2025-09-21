２１日午前１０時頃、青森県藤崎町水沼のリンゴ畑で５０歳代の農業の男性がクマに襲われた。男性は右脚太ももを引っかかれたが命に別条はないという。町によるとクマは体長約８０センチ。当時、畑では複数人が作業していた。男性は「近くに娘がいたので追い払うためにクマの鼻のあたりを殴った」と話しており、クマはその後逃げたという。現場は町立藤崎中央小から約６００メートル。町内では約４０分前にクマの目撃情報が寄