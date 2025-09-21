◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、ツアー２０勝の石川遼（カシオ）、同７勝の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が通算１７アンダーの首位で並び、プレーオフに突入した。トップと３打差３位で出た石川は５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１７アンダーの首位でホールアウト。１つ後の最終組で６９で回った金谷