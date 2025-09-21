◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(21日、みずほPayPayドーム)オリックス・頓宮裕真選手が2回、先制ソロを放ちました。1アウト走者なしの場面で打席に向かった頓宮選手は、対する先発・有原航平投手の投じた3球目のフォークをとらえます。打球はそのままレフト方向のラッキーゾーンに飛び込みました。これは頓宮選手の第12号ソロとなっています。オリックスは4位楽天から3ゲーム差と迫られていますが、この日楽天は4回