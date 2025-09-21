2025年9月18日、サードウェーブは「GALLERIA戦略発表＋新製品発表会」を開催。ブランドのリニューアルと共に製品ラインナップを5系統に細分化し、さらにGALLERIA初となるピラーレス筐体も採用しました。ケースリファインのX、最上位のS、ピラーレスのF、小型のEとコラボモデルのGSLケースが一新されたGALLERIA。奥からSシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ。Ｓシリーズ以外はサイズとカラーバリエーションもGALLERIA Sシリーズ。RTX 50