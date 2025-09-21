日米通算２００勝に王手をかけている巨人・田中将大投手（３６）が２１日の中日戦（バンテリン）に先発。初回に２点の援護点をもらったが、２被弾を浴びて逆転を許した。やや緊張した面持ちでマウンドに上がる前から打線から先制点をプレゼントされた。１番の丸からキャベッジ、泉口の３連打で無死満塁のチャンスが生まれると、４番・岡本和の右中間への適時打で２点をもらった。そして、直後のマウンドでは岡林を二ゴロ、田