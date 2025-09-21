米国・ＷＷＥのＰＬＥ「レッスルパルーザ」（２０日＝日本時間２１日、インディアナ州インディアナポリス）は、激闘の連続で世界最大団体の底力を見せつけた。注目を集めたのが「最強夫婦決定戦」だ。カリスマレスラーのＣＭパンクが、１０年ぶりに復帰した妻のＡＪリーとタッグを組んで、遺恨抗争の続く、世界ヘビー級王者セス・ロリンズ＆女子インターコンチネンタル（ＩＣ）王者ベッキー・リンチの夫婦コンビと激突した。