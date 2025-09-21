東京の湾岸エリアを舞台に繰り広げられる、タワマン文学に象徴される“マウント合戦”。しかし、その階層格差をあざ笑うかのように、都心の超高額不動産を静かに買い集める、さらに上の階層が存在します。本記事では、牧野知弘氏による著書『不動産の教室富裕層の視点が身につく25問』（大和書房）より、日本の人口構造の変化を背景に台頭してきた新富裕層の実態を解説します。富裕層にフックをかけようとする湾岸タワマン族メデ