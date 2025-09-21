元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が21日に自身のインスタグラムを更新。息子との恒例の映画鑑賞を報告した。「昨日、映画『チェーンソーマン』を息子と見に行きまして。息子が今年劇場で観た映画が20本目になりました」と報告。「3歳から笑福と映画館に映画を見に行くことを始めまして。5歳くらいからマーベルを見たり、7歳からトップガン見てトムクルーズのファンになったりと」次第に息子も映画にハマり、「去年は19本まで