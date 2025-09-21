東京・赤坂の街で江戸時代から親しまれてきた「赤坂氷川祭」がきょう最終日を迎えました。16基の神輿などが街を巡行し、大勢の見物客などで賑わっています。東京・赤坂の街に大きなかけ声が響きます。「赤坂氷川祭」は江戸時代から続く伝統行事で、今年は今月15日に始まり、きょう最終日を迎えました。午前中から祭りのクライマックスとなる「神幸祭」が行われ、神社隊列を先頭に江戸時代から引き継がれる貴重な「氷川山車」、そし