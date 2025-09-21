イタリア・フィレンツェ発のレザーブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」から、日本限定となる“LOGO TAPE COLLECTION”が2025年9月19日(金)に登場します。ブランドロゴを刻印したヌメ革テープを両サイドに配したデザインは、職人技と遊び心が光る仕上がり。バッグやウォレットなど全8型が展開され、価格は33,000円～110,000円。伝統と革新が息づくコレクション♡ ヌメ革×ロゴテープの新鮮なデ