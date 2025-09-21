愛犬を3Dで蘇らせようとしたのに、トゲトゲの怪物が誕生してしまったというXの投稿が話題だ。【写真】神々しい...こっちは一転、神になった愛犬漫画やイラストなども製作するアラキレイヤー（@Reysyu02）さんは、3D制作ソフト「Blender」を使い、「今は亡き愛犬を蘇らせようとした」とのこと。しかし完成したのは、なでたらけがをしそうな、全身がウニのようにトゲトゲのダックスフンド。パソコンのスペックの問題だそうだが、衝撃