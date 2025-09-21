早くも冬の便りが届きました。大雪山系・黒岳で、初雪が観測されました。2025年9月21日の午前6時ごろ、撮影された映像です。標高1984メートルの大雪山系・黒岳の山頂付近で、山肌の一部が白い雪に覆われ初雪が観測されました。去年より、1日遅い観測です。山小屋の管理人が午前3時ごろみぞれが降っているのを確認し、そのおよそ3時間後に、雪が積もっているのを確認しました。当時、気温は0度だったということです。現在の黒