◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年9月21日エスコンＦ）逆転優勝を狙う日本ハムの打線がつながった。初回、1死から2番・レイエスが貫禄の四球を選んで出塁。3番・水谷が初球を先制12号2ランにした。前日は折れたバットが頭部に当たり離脱中の八木打撃コーチに代わり、ベンチ入りしている横尾2軍打撃コーチが考案した「1番に万波、2番にレイエス」で打線を引っ張り、16安打8得点の猛攻を見せ、新庄監督も試合後に