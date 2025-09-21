アイスダンスフリーの演技を終え、あいさつする吉田唄菜（左）、森田真沙也組＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選最終日は21日、北京で行われ、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は合計167.63点の7位で4枠の国・地域別出場枠を逃した。リズムダンス（RD）4位で迎えたフリーは7位だった。今大会、日本はペアの2枠目を獲得。男子と女子は3月の世界選手権で