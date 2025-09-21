火事があった国東市の住宅（視聴者撮影・20日） 20日夜、大分県国東市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住人の80代の女性と連絡が取れておらず、警察が身元の特定を進めています。 火事があった国東市の住宅（視聴者撮影・20日） 火事があったのは国東市安岐町下原の会社員・木村政義さん46歳の住宅です。警察と消防によりますと、20日午後8時半、「住宅が炎上している」