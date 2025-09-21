「日本ハム−ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）“筋肉キャラ”でも人気の俳優・武田真治（５２）が試合前のファーストピッチを行った。背番号１３の日本ハムのユニホーム姿でマウンドへ。一度、大きく振りかぶって投球するかと思いきや、そのままスクワットを３回こなし、観客を笑わせた。さらにユニホームを脱いで青のタンクトップ姿に。５２歳とは思えない、自慢のムキムキボディーを披露して、スタンドを沸かせた