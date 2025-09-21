Bimiが＜Bimi Live Galley #06 -Jealous-＞を9月15日に渋谷Spotify O-WESTで開催した。DJ dipのSEが鳴り響くと、和装に覆面、扇子を手にしたパフォーマーが静かに現れ、空気が一変する。幕開けは新曲「Jealous」。和の旋律とBimiの歌声が重なった瞬間、会場はまるで異世界に引き込まれたかのようだった。そのまま「rave」「Devil」「exorcist」と続く怒涛の展開。パフォーマーの赤と黒の不気味な衣装、Bimi札を使った演出、そして