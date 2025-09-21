2025年9月21日未明、北海道日高町のヌカビラ岳で埼玉県さいたま市の男性（51）から「強風でテントが破損したため救助してほしい」と警察に通報がありました。警察によりますと、男性は9月20日午前2時半ごろにヌカビラ岳に1人で登り始めましたが、翌日21日の午前1時半ごろ強風でテントが破損したということです。北海道警察の山岳救助隊が救助に向かいましたが、男性はすでに下山を始めていて、21日午前7時半ごろに男性と接触できた