俳優の竹中直人（69）が21日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。転機となった作品について話した。この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演。生瀬から「君たちはやっぱりまだ若いから、竹ちゅう（竹中）が本当にモノマネとかいっぱいやっていた時代って知らないでしょ？」と聞