◇MLB ヤンキース6-1オリオールズ(日本時間21日、オリオール・パーク）ヤンキースのジャッジ選手は敵地でオリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場。菅野智之投手から6試合ぶりの49号を放ち、2年連続4度目のシーズン50本塁打に王手をかけました。ジャッジ選手は3回の第2打席、先頭で打席に立つと、フルカウントから菅野投手の8球目スライダーを振り抜き、左スタンドへ運びました。現在、両リーグ最多本塁打数はア・リーグのマリナ