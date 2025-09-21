市内の神輿が一堂に集まるパレード＝２０２３年（実行委員会提供）神奈川県三浦市内の神輿（みこし）が集結した「三崎木遣（きやり）みこしパレード」が１０月１２日、同市・三崎地区で開催される。今年は総勢約５００人が参加し、初めて下町商店街のコースを約１キロにわたって練り歩く。参加団体で構成する実行委員会の主催。「パレード」は伝統芸能を活用した地域活性策として２０１９年から始まった。コロナ禍による中止を