◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（２１日・Ｇタウン）巨人の石川達也投手が、２軍降格後初登板で１回無失点の好投を見せた。３点ビハインドの５回から３番手で登板。先頭の梅林を三ゴロ、清水優を一邪飛、有薗を投ゴロでテンポ良く１２球で投げきった。最速は１４５キロだった。今季から巨人に加入した石川は開幕から先発、救援でフル回転。４１試合に登板して５勝４敗、防御率２・１４の成績を残していたが、８月２８